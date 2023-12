Highlights e gol Tottenham-Everton 2-1 | Premier League 2023 24 VIDEO

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ilbatte un colpo e passa sull’per 2-1. Agli Spurs basta un primo tempo di altissima fattura, che orienta il match grazie alle reti di Richarlison al nono minuto e poi al 18esimo è Son che mette il suo nome a referto dopo 20 minuti di assolo da parte del. In seguito i ritmi si adagiano e l’tenta di risalire la china, con il 2-1 che arriva con la rete di Andre Gomes al 82esimo. Troppo tardi per pensare a tentativi di rimonta. Tre punti d’oro per gli Spurs. SportFace.

Le gare di sabato 23 dicembre BARI - COSENZA 0 - 0 (TABELLINO) PISA - ASCOLI 1 - 0 (TABELLINO) 44' Mlakar SAMPDORIA - FERALPISALO' 2 - 3 (TABELLINO) 13' Bergonzi (F), 23' Butic (F), 28' Esposito (S), ...In un primo temp equilibrato e senza particolari acuti, i padroni di casa passano nel finale di tempo con ildi Gerbi che approfitta di un passaggio illuminante di Pisano e mette la palla in ...In un’antivigilia dal tepore primaverile, il Parma si fa un meritato regalo di Natale vincendo al Tardini 3-1 contro la Ternana. Vero, la vittoria che scaccia il tabù Ternana (contro la quale non si v ...Un tiro-cross di Ilic a due minuti dalla fine salva il Torino in casa contro l'Udinese dopo una partita con pochissime emozioni per più di 80'. A meno di 10' dalla fine il primo gol in Serie A di Zarr ...