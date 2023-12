Highlights e gol Torino-Udinese 1-1 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 23 dicembre 2023) Glie le azioni salienti di, match della diciassettesima giornata di. Poche occasioni in una partita bloccata, alla fine decisa da due errori del portiere. All’81’ è Zarraga a sbloccare il risultato con Milinkovic-Savic non esente da colpe. Poi è un cross sbagliato di Ilic a beffare Silvestri. Un punto a testa per Juric e Cioffi. PAGELLE SportFace.