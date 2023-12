Highlights e gol Juventus U23-Vis Pesaro 1-1 | Serie c 2023 24 VIDEO

(Di sabato 23 dicembre 2023) Nel Girone B nel pomeriggio è stato tempo diUnder 23 e Visper un match che poteva dire tanto per la corsa alla salvezza diretta delle due squadre. Nel complesso il match è stato equilibrato e gradevole con le squadre che, nonostante una prima fase di studio, poi hanno cercato di mettere in vista un piano di gioco propositivo.Un tempo per uno in sostanza, quindi risultato giusto. A Rouhi ha risposto Di Paola da punizione, con chiara collaborazione da parte di Dafafra. SportFace.

Episodio assolutamente decisivo anche perché un minuto dopo è arrivato ildi Ngonge. Nel finale è arrivato ildi Djuric che ha chiuso il match. Ngonge Verona Cagliari (Ansafoto) - ...Il video deie deglidi Inter - Lecce , match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. A San Siro primo tempo di grande spinta per i ragazzi di Simone Inzaghi ...L’Inter riprende la sua marcia in Serie A, dopo la sconfitta in Coppa Italia, e batte il Lecce 2-0 con i gol, uno per tempo, di Bisseck e Barella. Guarda le immagini salienti della gara di San Siro.L'Inter risponde alla Juventus, batte il Lecce 2-0 e passa il Natale a +4 sulla squadra di Allegri: a San Siro reti di Bisseck, con un colpo di testa al 43' su assist da fermo di Calhanoglu, e di ...