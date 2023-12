Highlights e gol Frosinone-Juventus 1-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di sabato 23 dicembre 2023) Ilcon glie i gol di1-2, match valido per la diciassettesima giornata di. Allo Stirpe bianconeri subito avanti con la stellina Yildiz lanciato titolare da Allegri e sul nuovo errore di Turati, poi però ottima reazione dei ciociari. Nella ripresa il pareggio di Baez e tante occasioni per i laziali, quindi il nuovo vantaggio ospite grazie alla rete di Vlahovic col super colpo di testa. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE SportFace.

