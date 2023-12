Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

(Di sabato 23 dicembre 2023)live dellatraoggi, sabato 23 dicembre Proseguono le trattative per una nuova tregua traavrebbe proposto una nuova pausa nei combattimenti della durata di quindici giorni in cambio del rilascio degli ostaggi., però, ha ribadito che nessun accordo è possibile “senza un cessate il fuoco duraturo”. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nel frattempo, ha nuovamente rinviato il voto sulla risoluzione per Gaza, mentre l’Onu ha lanciato l’allarme sulle condizioni di salute del popolo palestinese: secondo un rapporto stilato da varie agenzie delle Nazioni Uniti più di mezzo milione di persone a Gaza – un quarto della popolazione – rischiano di morire di fame. Di seguito tutti gli ...

Intanto 'continuerà la fino al rilascio di tutti i rapiti e all'eliminazione di Hamas nella Striscia di Gaza'. E per Hamas la risoluzione Onu su Gaza è insufficiente. Di segno ... perché ci siamo resi conto che purtroppo questa ha portato anche tanta inflazione nelle ... Trattativa in corso tra e Hamas per una nuova tregua umanitaria. Funzionari israeliani ...