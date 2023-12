Grottolella | inaugurazione di via De Gasperi con i Mercatini di Natale

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoTaglio del nastro ieri sera adella nuova via De. Il centro abitato, da sempre punto di riferimento della “movida” e che ha cresciuto generazioni di grottolellesi, è stato restituito alla cittadinanza dopo l’importante restyling e i lavori di messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico. L’intervento da 1 milione di euro ha previsto anche la ripavimentazione del marciapiede, il rifacimento dell’asfalto stradale, il rivestimento del muro di contenimento in pietra naturale, la sistemazione dell’impianto di pubblica illuminazione e l’installazione di una panchina smart alimentata a energia solare. Ieri, come detto, il taglio del nastro con idialla presenza del sindaco Antonio Spiniello e dell’amministrazione comunale. Lungo il boulevard grottolellese ...