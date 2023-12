Greta Rossetti o Federico Massaro? Chi sarà il meno votato

(Di sabato 23 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione GF 2023,a rischio: chiil primo candidato all’eliminazione della prossima puntata del reality show?? I DATI AGGIORNATI SULDAL PUBBLICO DI MEDIASET- Manca oramai pochissimo alla ventottesima puntata del GF 2023, Reality Show di Canale 5 presentato da Alfonso Signorini, affiancato da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, giovane speaker ...

... cosa ci rivelano le preferenze del web Vediamo a seguire chi rischia di uscire tra Federico Massaro,e Marco Maddaloni. Eliminato Grande Fratello, sondaggi del 23 dicembre In questa ...... però, il modello ha confessato: Leggi anche Beatrice Luzzi: svelato il destino della concorrente del Gf Ricordiamo che Federico questa settimana è al televoto insieme ae Marco ...“Chat scoperte”, Perla spiazza e svela retroscena su Mirko. La gieffina si è ritrovata in salone con Garibaldi, Varrese e Greta Rossetti ...È sabato e, dopo il continuo cambio dei palinsesti televisivi, come sempre torna l'appuntamento con il «Grande Fratello». In diretta dalla casa più famosa ...