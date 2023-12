Graziani | «Inter-Lecce occasione per Arnautovic! Motivato»

Leggi su inter-news

(Di sabato 23 dicembre 2023) L’, dopo l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Bologna, questa sera sfiderà ilin campionato. Ciccio, dagli studi di SportMediaset, analizza il momento dei nerazzurri e di Arnautovic, chiamato a sostituire l’infortunato Lautaro Martinez CARICA – Queste le considerazioni di: «eliminata dalla Coppa Italia? Non esserci più da fastidio, dispiace, è normale. Ma è uscita a testa alta. In quella partita se c’era una squadra che doveva vincere era l’. Più di quello cosa poteva fare? Negli episodi non è stata brava e fortunata. Contro la Roma il Bologna mi era piaciuto, a San Siro meno. Arnautovic-Thuram? Vedo bene la coppia, l’austriaco mi è sempre piaciuto. Quando giochi poco non è facile trovare ritmo. Ma sono entrambi attaccanti veri, seri, ...