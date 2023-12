Graviano e Messina Denaro al Maurizio Costanzo Show per uccidere il giornalista | lo scatto che fa gelare il sangue

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 23 dicembre 2023) Siamo agli inizi degli anni ’90, la stagione stragista imperversa e gli attentati si moltiplicano di giorno in giorno. È il momento delle stragi di via dei Georgofili e di Via Palestro o dei tentativi falliti come quelli allo stadio Olimpico o quello ai danni di. Ed è proprio un fotogramma rivisto a distanza di oltre trent’anni che fail. Siamo al teatro Parioli di Roma, durante ile nellosono immortalati Matteoe Giuseppe. I due erano da tempo latitanti, erano “in missione a Roma per conto di Salvatore Riina” così racconta Repubblica, a corredo dello. I due boss erano al Parioli per ...