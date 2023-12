Grande Fratello | Perla e le “chat scoperte” | la gieffina fa nuove rivelazioni su Mirko

Leggi su 361magazine

(Di sabato 23 dicembre 2023)fa dellesuin Casa: laparla per la prima di alcune “Vatiero prosegue la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia dopo l’uscita di, il suo ex fidanzato. Nelle ultime settimaneha affrontato diversi alti e bassi con l’arrivo in Casa di Greta Rossetti, fidanzata di. Tra i due però sembra essere finita del tutto ed infatti proprio nella scorsa puntata hanno affrontato un confronto decisivo. Leggi anche –>, il faccia a faccia tra Anita e Federico Ledi ...