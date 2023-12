Grande Fratello | due nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa

Leggi su 361magazine

(Di sabato 23 dicembre 2023) Al, questa sera in arrivo due: uno è vip, l’altro no. Ecco di chi si tratta Duequesta sera varcheranno ladel reality show di Canale 5. Alentreranno il vip Stefano Miele e Sergio D’Ottavi. Il primo è un noto stilista, l’altro un imprenditore nel campo della gastronomia. Inoltre Stefano Miele è noto nel mondo del gossip per via della sua amicizia con Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Mentre non entrerà nella casa di Cinecittà Luca Vetrone. Le anticipazioni di oggi, sabato 23 dicembre Sabato 23 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol ...