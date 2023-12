Grande Fratello 2023 | Beatrice Luzzi fuori per la salute di suo papà | il commento shock di Massimiliano Varrese

(Di sabato 23 dicembre 2023)non ha perso l’occasione di commentare l’abbandono momentaneo didalper motivi personali. Ciò che ha detto è stato condiviso da alcuni concorrenti del reality, ma non dal pubblico che per gran parte si è scagliato contro di lui non apprezzando ormai più nulla di ciò che l’attore fa o dice dentro la casa più spiata d’Italia.commenta l’uscita didurante una conversazione con Giuseppe Garibaldi e altri inquilini del...

Spazio poi all'ultima eliminata dal, l'attrice Sara Ricci .ritorno dell'attrice Nazan Kesal , che interpreta Sevda nella soap turca Terra Amara . In. studio anche Enrica ...'L'impegno di guidare una nazione è molto piùdi quanto persino loro si rendessero conto', afferma Anna. 'Ma penso che miostia imparando cose sull'organizzazione di cui forse prima ...L’appuntamento è per questa sera, sabato 23 dicembre, su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello. Per gli inquilini della Casa questa settimana è stata particolarmente movimentata tra liti, ...Il Grande Fratello 2023, il reality show presentato da Alfonso Signorini, torna in prima serata su Canale 5. Le anticipazioni di sabato 23 dicembre 2023 ...