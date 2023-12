Gli inquilini della Casa del GF vanno in vacanza? La programmazione

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionerivoluzionata per glidel GF? Tutte le novità! Conosci i segreti del GF:totalmente rivoluzionata per glidi Cinecittà? Scopri tutte le ultime news GLIDEL GF IN FERIE: DOPO IL 30 DICEMBRE, SI FERMANO. QUANDO VA IN ONDA LA PRIMA PUNTATA DI GENNAIO 2024- Meno di 24 ore alla nuova puntata del GF: scopriamo insieme quando andrà invece in onda ...