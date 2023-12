“Gli alieni potrebbero nascondersi sotto gli oceani” | la rivelazione dell’ex scienziato della Nasa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 dicembre 2023) Gligli. La stramba ipotesi l’ha avanzata Kevin Knuth, ex ricercatore edal 2001 al 2005. Knuth, che oggi si definisce ufologo, ha esposto la sua teoria nell’intervista nel podcast statunitense Theories of Everything. “Il 75%superficie terrestre è acqua e abbiamo davvero pochissimo accesso a tutto ciò che sta”, ha spiegato l’ex. “Se qualcuno avesse intenzione dida qualche parte, l’oceano sarebbe perfetto. Se un alieno proviene da un ambiente acquatico, ecco che neglitroverebbe l’habitat perfetto”. Knuth ha poi ricordato che “un’entità aliena potrebbe ricercare ...