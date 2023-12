Giulia Salemi | il suo abito nero tra trasparenze e pizzi è perfetto per le feste

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 23 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Look super elegante per. L’influencer ha partecipato ad un evento presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano e per l’occasione ha indossato unda sogno. Anchedimostra che il pizzo sarà un must per il nuovo anno. Ma come passerà le? Da single o fidanza? Per adesso non sappiamo nulla, anche se nell’ultimo periodo pare ci sia stato un riavvicinamento con il fidanzato Pierpaolo Pretelli. Nel frattempo lapensa agli ultimi ...