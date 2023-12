Giovanna d' Arco | da strega a santa patrona Chi è la giovane che innescò il riscatto delle donne

La chiamano “la bionda” per via della folta chioma di capelli riccissimi. Ahed Tamimi è stata arrestata oggi in Cisgiordania dall’esercito ... (iodonna)

E' un luogo comune ormai sfatato dire che le donne nel Medioevo non contavano niente. Certo, nella storia tutto va ...In Fisiologia della nascita di Roberta Spandrio, Anita Regalia eBestetti i riflettori ... Questo libro utilizza fiabe, miti e casi di studio per esplorare l'spirituale della maternità. ...Il presidente del Torino dal tecnico per premiarlo e per parlare di mercato: da mesi non si respirava tanta serenità ...Nella settimana della Prima della Scala, Rai Cultura dedica all’apertura della stagione Scaligera lo spazio in onda dal lunedì al venerdì alle 10.00 su Rai 5. Si comincia lunedì 5 dicembre con l’edizi ...