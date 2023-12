Gino Sirci premiato da Aronc per meriti imprenditoriali | sportivi e di volontariato

(Di sabato 23 dicembre 2023) Il presidente della Sir Susa Vim Perugia è ‘Personaggio dell’anno 2023’ – La cerimonia è avvenuta al Palabarton, presenti squadra e staff tecnico Era visibilmente commossodurante la consegna del premio ‘Personaggio dell’anno 2023’ avvenuta giovedì 21 dicembre al Palabarton di Perugia, presente lo squadra e lo staff tecnico.è statoda Manlio Bartolini, presidente di(Amici della radioterapia e oncologia clinica), per “le illuminanti qualità di imprenditore, di dirigente sportivo e per la vicinanza al mondo del”. Il presidente della Sir Susa Vim Perugia ha, quindi, avuto parole di ringraziamento “per un attestato di stima che molto mi gratifica e che intendo condividere con chi opera al mio fianco per raggiungere importanti traguardi nel ...

AL PRESIDENTEIL PREMIO ARONC COME 'PERSONAGGIO DELL'ANNO 2023' Riconoscimento graditissimo quello ricevuto ieri pomeriggio al PalaBarton dal presidente della Sir Susa Vim Perugia. ...Volley 2023 - 2024 Superlega Squadra Sir Safety Perugia Volley Dopo aver fatto incetta di trofei in questa prima parte di stagione continuano a piovere riconoscimenti importanti per. Il presidente della Sir Susa Vim Perugia, visibilmente commosso, è stato premiato ieri da Manlio Bartolini, presidente di Aronc (Amici della radioterapia e oncologia clinica), per 'le ...Il centrale bianconero Sebastian Solè: “Torniamo a giocare al PalaBarton dopo quasi un mese e sappiamo che in casa abbiamo l’arma in più dei nostri tifosi che sanno darci ancora più energia in campo”.E' stato consegnato a Gino Sirci il premio "Personaggio dell'anno 2023" durante una cerimonia che si è svolta al Palabarton di Perugia, presente lo squadra e lo staff tecnico. (ANSA) ...