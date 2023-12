Gigolo? per caso | a lezione di sesso con Pietro Sermonti e Christian De Sica

Leggi su movieplayer

(Di sabato 23 dicembre 2023) "Più che di, la serie parla di intimità": intervista aDe, protagonisti di Gigolò per, in cui sono padre e figlio alle prese con la professione di gigolò. Su PrimeVideo. Gigolò perè su Prime Video dal 21 dicembre. E, come dice uno dei suoi protagonisti, è tutta incentrata su: "marchette, marchette, marchette!" A pronunciare questa parola èDe, che ha il ruolo di Giacomo Bremer, gigolò per signore bene che opera in quel di Roma. Dopo un infarto, il professionista chiede al figlio Alfonso, uno stralunato, di occuparsi delle sue clienti fino a che non si sarà ripreso del tutto. Remake all'italiana della serie francese Alphonse ...