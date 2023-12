Gianni | chi era il compagno di Wilma De Angelis | “Ho perso lui e mio fratello | sono distrutta”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023)De, nel salotto di Verissimo, ricorda il suo grande amore ovvero, venuta a mancare cinque mesi fa. “Dopo ventisei anni, cinque mesi fa l’ho”, raccontaDea Silvia Toffanin. “Non misposata e non ho avuto figli, ma ho avuto i miei nipoti e mia cognata che mi ha accettata come sorella, amica e zia a tempo pieno ai suoi figli e adesso ai nostri nipoti”, racconta ancora la DeDe, insieme da tanti anni, non simai sposati: “Ognuno ha la propria casa anche se pranziamo insieme e spesso lui sta da me e io da lui”, ha rivelato la cantante e conduttrice a Caterina Balivo. Per, nonostante la ...