Giacomo Paladino | chi era il compagno di Enrica Bonaccorti | “Lo sento vicino e parlo con lui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023), ospite a Verissimo, ha parlato di, ilmorto. “Ho pensato tanto a lui mentre ero in ospedale. Era talmente buono che avrebbe preso il mio dolore per sé, non avrebbe sopportato di vedermi soffrire”, ha raccontato. Poi un retroscena che ha colpito in molti: “Io soffro tanto senza lacrime. Non riesco più a piangere da quando è morto il mioun anno e mezzo fa. Ho avuto molte volte motivo, ma non ce la faccio. Piango dentro, ma gli occhi sono secchi. Non capisco perché. Le cose mi commuovono, mi viene da piangere ma non riesco. Prima non ero una piagnona, ma certi pianti di sfogo che mi liberavano me li facevo. Mi manca”., chi era ildi ...