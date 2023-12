GF | si infiammano gli animi tra Rosy Chin e Federico Massaro | “Stammi lontano | punto”

Nick Kyrgios e Holger Rune non si sono ancora mai incontrati. Se dovesse succedere, l'incrocio potrebbe diventare esplosivo viste le recenti ... (247.libero)

La deporta zione in massa è scattata da giorni, ma nessun corteo è sfilato davanti alle ambasciate Pakistan e o nelle città occidentali. La piazza ... (corriere)

100 anni della famiglia Agnelli - la Juve in festa : Zidane e Del Piero infiammano il pubblico | FOTO e VIDEO

Si è conclusa una giornata importante in casa Juventus. E’ andata in scena la grande festa, “Together, a Black & White Show” organizzata per ... (calcioweb.eu)