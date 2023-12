Gerusalemme la città santa che prova ad andare avanti malgrado la guerra

Leggi su panorama

(Di sabato 23 dicembre 2023) Le coste occidentali del Mar Morto e le dune color albicocca del deserto giudaico mi hanno accompagnato lungo la strada che collega l’oasi naturale di Ein Ghedi a. Se da una parte, ho lasciato la fortezza di Masada e i suoi luoghi misteriosi eletti da Erode come rifugio sicuro, dall’altra ho maturato la decisione di ritornare al più presto proprio in questi luoghi scelti anche da Cleopatra come elisir di bellezza per le potenti proprietà curative dal lago salmastro. Ma, guardare Gerico dai finestrini dell’auto con l’enorme palmento andato distrutto da un recente attacco di fuoco, è stato come ritornare nell’ombra di quella tristezza e di quella solitudine di enormi alberi di datteri piegati su stessi. E allora, i trattamenti per la cura della pelle sono stati declassati a un ruolo secondario: il pensiero della ...