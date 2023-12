Gasperini rammaricato | “Le squadre vincenti su palla inattiva vincono le partite”

(Di sabato 23 dicembre 2023) Bologna. Gian Pieronon nasconde il rammarico per la sconfitta sul campo del Bologna, sebbene la sua conferenza stampa si concluda con un “buon Natale”: il colpo di testa che ha deciso la partita nel finale, regalando i tre punti ai padroni di casa, è un gol che lenon devono concedere. “Il calcio è fatto di queste cose, i gol valgono anche su calcio piazzato e non si vince ai punti: lele vince chi fa gol, è così. Su quelle situazioni purtroppo siamo stati perdenti: abbiamo avuto più angoli, ma non li abbiamo sfruttati”, afferma il mister. “Non usciamo da squadra vincente, perché lesuqueste”. “Il Bologna è una squadra molto difficile ...

ha poi commentato le parole di José Mourinho , secondo cui i giallorossi hanno perso una partita facile: "Josè sarà, se è così allora ha grandi colpe la Roma, perché perdere una ...Contro la Cremonese è arrivato il secondo pari in questo campionato per l' Atalanta di Gian Piero. Il tecnico dei bergamaschi ha commentato così a Dazn la partita: "Sonoperché eravamo andati in vantaggio facendo la cosa più difficile. Poi ci abbiamo provato ma non ci siamo ...(ANSA) - MILANO, 13 DIC - "Il più grande rimpianto La prima partita, l'andata col Newcastle dovevamo vincerla. Dispiace, alla Champions credevamo tanto. L'Europa League ...Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è soddisfatto per la vittoria dei suoi ma rammaricato per i fischi a Luis Muriel. Gian Piero Gasperini ha parlato della vittoria ottenuta contro il Milan ...