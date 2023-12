Gasperini furioso in Bologna - Atalanta | ' Pezzo di m' Insulto al quarto uomo?

Curioso episodio in Atalanta - Sporting: Teun Koopmeiners è stato sostituito per errore dai bergamaschi. L'arbitro è stato inflessibile, e così ... (247.libero)

BOLOGNA - La direzione di gara, piuttosto all'"inglese", dell'arbitro Rapuano nel primo tempo di Bologna - Atalanta ha fatto infuriare. Il tecnico della Dea voleva un fallo in attacco, l'arbitro invece ha lasciato correre scatenando la reazione in panchina di Gasp, che è stato quindi ammonito su segnalazione del quarto ...Furibondo Gian Pieronel primo tempo di Bologna - Atalanta. L'allenatore degli orobici si lascia andare a una serie di insulti dopo essere stato ammonito da Rapuano su segnalazione del quarto uomo Massimi. Il ...Osimhen furioso per la sconfitta del Napoli col Frosinone, si è lamentato con la panchina foto ANSA foto di ANSA Oggi alle 15:29 Altre Notizie di fonte ANSA di @dimitri_conti Sui social immagini della ...In un video postato il 27 ottobre su Facebook Carolyn Smith smentisce la fake news sulla sua morte. «Qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che ...