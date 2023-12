Gasparri insulta Renzi in Aula | “Vigliacco | vai a c…” e poi si scusa

(Di sabato 23 dicembre 2023) “, vai a c...”, sono queste le parole del senatore azzurro Mauriziocontro il leader di Italia Viva, Matteo. Per un attimo, l’si è trasformata in un ring. Il presidente dei senatori di Forza Italia ha interrottomentre stava facendo la dichiarazione di voto per il suo gruppo sulla manovra di L'articolo proviene da Il Difforme.

Per la maggioranza, sono troppi gli emendamenti arrivati dai banchi del centrosinistra. Così, per accelerare l’approvazione, viene posta la ... (open.online)

Non gli basta esser sbertucciato dagli ordini e le federazioni stampa per le sue intemerate in Commissione di Vigilanza sventolando carote e ... (lanotiziagiornale)

Taormina, 17 nov. (Adnkronos) - "Corrado Augias, 88 anni, e l'età per noi non è un limite, se uno è bravo. Ho letto oggi che è passato per sua ... (liberoquotidiano)

Stando a quanto riferiscono fonti dell'opposizione,avrebbe detto a Renzi 'Vigliacco vai a c...'. Prendendo la parola in Aula,si e' scusato: ' Mi scuso di alcune frasi inopportune '...Il Senato dà il via libera alla Manovra con rissa verbale trachee Renzi che commenta sulla volgarità del collega. Il provvedimento andrà alla Camera, che deve approvare il 29 dicembre. Il giorno dopo il gran rifiuto al Mes di Lega e FdI, il ...Il capogruppo Fi: "Inaccettabili lezioni postume sul Mes". L'ex premier sente un insulto e La Russa chiede "il Var" ...Aula del Senato infuocata venerdì 22 dicembre. Durante l’intervento di Matteo Renzi, in cui il Senatore ha accusato Forza Italia di aver “tradito” l’eredità di Berlusconi sul Mes, Maurizio Gasparri, d ...