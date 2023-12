Furti al cimitero di Colliano | oggetti ritrovati a Campagna

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa). Sono statiin un terreno di località Saginara, a, parte deglifunerari trafugati ad ottobre nelcomunale di. A darne notizia, è stato nelle scorse ore Palazzo di Città a. Portafiori, portafoto, statue esacri, in bronzo, che erano stati rubati da decine di tombe, nella notte tra il 19/20 ottobre 2023, sono stati rinvenuti dai carabinieri all’interno di un terreno dove erano stati abbandonati. La reva poi, è stata restituita al Comune die depositata nei locali delcomunale per il relativo riconoscimento e la restituisco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

