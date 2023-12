“Fuori prima della finale” Terremoto a Ballando con le stelle | clamoroso addio | “Lo annuncia stasera”

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 dicembre 2023)improvviso acon le. Un protagonista ha deciso di lasciare la trasmissione di Milly Carlucci. La conduttrice è stata sicuramente informata dell’accaduto, visto che a quanto pare la comunicazione ufficiale avverrà in diretta televisiva nel corso, prevista sabato 23 dicembre. E ovviamente i telespettatori si commuoveranno. Una situazione inaspettata, infatti nessuno aveva immaginato che ci fossero questi presupposti a poche ore dalla finalissima dicon le, che decreterà il vincitore di questa edizione dopo settimane di dura battaglia in pista. Questo protagonista è pronto a lasciare e certamente il programma perderà uno dei pezzi più pregiati in assoluto. Ma sicuramente sarà detto qualcosa in più nelle prossime ...