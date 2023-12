Fulham-Burnley | Rebecca Welch diventa la prima donna ad arbitrare un match di Premier League

ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in Premier League . Alle 16, in, diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara di Premier . La Welch, che lavora presso il servizio pubblico britannico, è già stata la prima ad arbitrare in Football League (...Quattro sfide alle 16 :, Luton Town - Newcastle, Nottingham - Bournemouth e Tottenham - Everton. Si chiude con il big match alle 18.30, valido per la vetta della classifica: il ...Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, informazioni sulle modifiche contrattuali o per trasparenza tariffaria ...ROMA - La 40enne Rebecca Welch è pronta a fare la storia in Premier League. Alle 16, in Fulham - Burnley, diventerà il primo arbitro donna a dirigere una gara di Premier. La Welch, che lavora presso i ...