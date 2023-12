Frosinone | si fa male Lirola

... non perde da quasi 2 mesi (Roma - Lecce del 5 novembre) e ha appena battuto ilnella ... Lautaro s'è fattocol Bologna, Dimarco pure (all'ultimo minuto) anche se inizialmente sembrava ...Per la Roma invece il mese di fuoco è iniziatoa Bologna e proseguirà contro Juventus, ...il Napoli che deve fare i conti con la terza eliminazione agli ottavi consecutiva (stavolta col...Infortunio Alex Sandro - Problemi per Alex Sandro nel corso della sfida tra Juventus e Frosinone: le sue condizioni ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.