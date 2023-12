Frosinone-Juventus le pagelle e il tabellino della partita

(Di sabato 23 dicembre 2023) . Bianconeri a caccia di punti scudetto: obiettivo mettere pressione all’Inter. In attesa del risultato dell’Inter, laapre il programma del sabato con la gara delle 12.30. Per la 17a giornata, i bianconeri sfideranno ildi Di Francesco, pronto a stupire e cercare di bloccare una Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

infortunio muscolare per Alex Sandro al 25? di Frosinone-Juventus e per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato ... (sportface)

Laconduce 1 - 0 sulalla fine del primo tempo del 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. A decidere ...Commenta per primo Lanel corso della sfida contro ilha sofferto due importanti problemi fisici ai suoi calciatori. Il più serio è apparso fin da subito quello di Alex Sandro con il terzino brasiliano ...Che sarebbe arrivata prima o poi, visto che proprio durante l'estate Allegri ha deciso di puntare su di lui, preferendo mandare in prestito Soulé proprio a Frosinone. Al 12' del primo tempo, iniziato ...Brutta notizia per Allegri in difesa: al 25' del primo tempo del match contro il Frosinone si è infatti fermato Alex Sandro. Il brasiliano è rimasto a terra e dopo l'arrivo dello staff medico ha ...