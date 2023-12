Frosinone-Juventus | infortunio per Locatelli | problema all’anca | deve uscire

(Di sabato 23 dicembre 2023)per Manuelnel secondo tempo di. Il centrocampista bianconero ha riportato, riferisce Dazn, une per questo motivodal campo e viene sostituito da Nicolussi-Caviglia. Qualchefisico anche per McKennie, che però resta in campo, tegola dunque per Allegri in attesa di capire quale sia l’entità del fastidio del mediano numero 5. SportFace.

Che è quello che dobbiamo cercare di far tutti per chiudere questa partita ", le parole di Manuel Locatelli al termine del primo tempo della sfida dello Stirpe tra. ...Allo Stirpe per seguire il match tra: scout dall'Inghilterra per il gioiello di proprietà della 'Vecchia Signora'Stagione finora da incorniciare per Matias Soulé, che sta incantando con la maglia delnel ...Frosinone, 23 dic. - (Adnkronos) - La Juventus conduce 1-0 sul Frosinone alla fine del primo tempo del 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Benito Stirpe' ...Il solido asse di mercato tra Juventus e Frosinone sta per aggiornarsi con un nuovo affare. Intervistato da Tuttosport poche ore prima dello scontro diretto dello Stirpe, infatti, il direttore ...