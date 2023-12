Frosinone-Juventus | infortunio muscolare per Alex Sandro | lo sostituisce il diffidato Gatti

(Di sabato 23 dicembre 2023)peral 25? die per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato da titolare anche per far rifiatare il, deve alzare bandiera bianca per un problema alla coscia e chiede la sostituzione, che arriva puntuale. Al suo posto ecco proprio, che dovrà evitare di essere ammonito se non vorrà saltare la Roma. SportFace.

Seconda trasferta consecutiva per la Juve che a forza di ottenere il massimo in termini di punti con il minimo in termini di gioco si è inceppata a ... (infobetting)

Tutte le strade portano a. Anzi, lasciano. È questo il futuro di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea , giovani delladestinati a restare in giallazzurro anche a gennaio. A confermarlo è stato il direttore ...- " In questo momento commentare la Superlega è superfluo . Ci sono il presidente Ferrero ... Così a Dazn , il ds della, Giovanni Manna , in merito alla decisione della Corte Ue sulla ...Prima da titolare con la Juventus a due giorni dal 25 dicembre. Kenan Yildiz non poteva sperare in un regalo di Natale migliore, scelto da Max Allegri per il tandem d'attacco con Milik nella partita ...Il direttore dell'area tecnica del Frosinone ha parlato a Dazn prima della gara con i bianconeri ...