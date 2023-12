Frosinone-Juventus | Di Francesco | “Atteggiamento giusto | bravi ad adattarci alle difficoltà”

(Di sabato 23 dicembre 2023) “Sono dispiaciuto perché avevamo ripreso una partita difficile. Ci siamo adattati anche di frontee agli infortuni. Quando ti mancano giocatori di ruolo si può peccare in alcune situazioni, vedasi il secondo gol dove siamo scalati male”. Queste le parole dell’natore del, Eusebio diai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga per 2-1 contro la. “Abbiamo avuto diverse possibilità da sfruttare meglio, come l’occasione di Harroui e il tiro di poco fuori di Soulé. È stata una bella partita giocata nel modo, nonostante ledel primo tempo. Siamo stati inizialmente poconel giro palla, poi nella ripresa abbiamo alzato gli esterni, pggiato meglio ...

Di Baez il momentaneo 1-1 dei padroni di casa di mister Di Francesco. Frosinone - Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 ... (ilgiornaleditalia)

Frosinone (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone , dopo una partita equilibrata e ... (ildenaro)

Labatte 2 - 1 ilnel 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12', replica Baez ...- Natale con vittoria per la Signora. Lasi impone per 2 - 1 in casa del, dopo una partita equilibrata e intensa, specialmente nella ripresa. Al Benito Stirpe decidono le reti del giovane Yildiz e di Vlahovic: per il ...Le parole dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri al termine del match di Serie A contro il Frosinone ...GOL! Frosinone-JUVENTUS 0-1! Rete di Yildiz. Turati sbaglia il rinvio sulla pressione di Milik, recupero alto dei bianconeri con Kostic, Yildiz ne salta due in un colpo solo sul lato corto dell'area ...