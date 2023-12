Frosinone-Juventus | Cambiaso ammonito | era diffidato | salta la Roma

(Di sabato 23 dicembre 2023) Tegola per ladalla sfida contro il. L’esterno Andreaè stato infattinel tentativo di fermare un avversario che era sgusciato via e per questo motivo, essendo uno dei quattro giocatori nella lista dei diffidati, sarà squalificato dal giudice sportivo e di conseguenza fermato per una giornata,ndo così il prossimo impegno contro ladi sabato 30 dicembre. SportFace.

Seconda trasferta consecutiva per la Juve che a forza di ottenere il massimo in termini di punti con il minimo in termini di gioco si è inceppata a ... (infobetting)

infortunio muscolare per Alex Sandro al 25? di Frosinone-Juventus e per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato ... (sportface)

Tutte le strade portano a. Anzi, lasciano. È questo il futuro di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea , giovani delladestinati a restare in giallazzurro anche a gennaio. A confermarlo è stato il direttore ...- " In questo momento commentare la Superlega è superfluo . Ci sono il presidente Ferrero ... Così a Dazn , il ds della, Giovanni Manna , in merito alla decisione della Corte Ue sulla ...Prima da titolare con la Juventus a due giorni dal 25 dicembre. Kenan Yildiz non poteva sperare in un regalo di Natale migliore, scelto da Max Allegri per il tandem d'attacco con Milik nella partita ...Il direttore dell'area tecnica del Frosinone ha parlato a Dazn prima della gara con i bianconeri ...