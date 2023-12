Frosinone-Juventus 1-2 | segnano Yildiz e Vlahovic

(Di sabato 23 dicembre 2023) Roma, 23 dic. (askanews) – La Juve batte il2-1 allo Stirpe e si rimette a caccia dell’Inter. Allegri indovina le mosse in attacco e laritrova la vittoria dopo il pari col Genoa. L’allenatore lancia a sorpresa dal 1?e viene ripagato dal bellissimo gol del vantaggio del turco all’11’, bravo a battere Turati dopo una splendida serpentina. Nella ripresa ilpareggia subito con Baez, ma dalla panchina si alza: il suo colpo di testa imperioso all’81’ regala i tre punti ai bianconeri, ora a -1 dall’Inter. Alex Sandro e Locatelli ko, Cambiaso salterà la Roma per squalifica. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

