Frosinone - Juventus 1 - 2 | le foto più belle del gol di Yildiz

(Di sabato 23 dicembre 2023) Debutto dal 1' in Serie A da sogno per Kenanin: il turco s'inventa un gol passando in mezzo a tre avversari ed esulta con la linguaccia, come Del ...

Frosinone (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone , dopo una partita equilibrata e ... (ildenaro)

“In quel gol c’è tanta voglia di vincere, aiutare la squadra e far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante passare periodi senza gol, ma io ... (sportface)

di scena aper la diciassettesima giornata di Serie A. Sulle tribune dello stadio Benito Stirpe è stato avvistato anche l'ex direttore generale dei bianconeri Luciano Moggi. Al Benito Stirpe di Frosinone finisce 2-1 per la Juventus. La formazione di Massimiliano Allegri passa sui gialloblu grazie alla rete dell'ex viola Dusan Vlahovic al minuto 81, dopo che Baez aveva ... GOL! Frosinone-JUVENTUS 0-1! Rete di Yildiz. Turati sbaglia il rinvio sulla pressione di Milik, recupero alto dei bianconeri con Kostic, Yildiz ne salta due in un colpo solo sul lato corto dell'area ...