Frosinone-Juventus 1-2 | il tabellino

Frosinone-Juventus le pagelle e il tabellino della partita . Bianconeri a caccia di punti scudetto: obiettivo mettere pressione all’Inter. In attesa ... (sportnews.eu)

Il video con gli Highlights e i gol di Frosinone-Juventus 1-2, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Allo Stirpe ... (sportface)

La Juventus ritrova il successo andando a vince re in casa del Frosinone con le reti di Yildiz e Vlahovic. Ora l’Inter, impegnata contro il Lecce, è ... (notizie)

Laè in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri ... Ma contro ildi Eusebio Di Francesco sarà tutt'altro che una ...Non solo Alex Sandro, Allegri ha dovuto cambia un altro titolare, ecco cosa è successo nel secondo tempo. Nel corso del secondo tempo della partita contro il, laha dovuto affrontare un'inaspettata emergenza sostituzioni, complicando ulteriormente il compito dell'allenatore Massimiliano Allegri.In attesa di conoscere il risultato di Inter-Lecce, in programma a San Siro alle 19, la Juve fa la sua parte vincendo 2-1 sul campo del Frosinone, tre punti che la portano a -1 dalla ...Inter 41; Juventus 40; Milan 33; Fiorentina 30; Bologna 28; Napoli 27; Atalanta 26; Roma 25; Lazio 24; Torino 23; Monza 21; Lecce 20; Frosinone e Genoa 19; Sassuolo16 ...