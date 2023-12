Frosinone-Juventus 1-2 | gol decisivo di Vlahovic

(Di sabato 23 dicembre 2023) In classifica lasale a quota 40, a -1 dall'Inter Labatte 2-1 ilnel 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Benito Stirpe' della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12', replica Baez al 51', poi goldiall'81'. In classifica la

Yildiz trova il primo gol con la Juventus alla prima da titolare ed è inevitabilmente fra i migliori. L'mvp però non è lui ma Vlahovic che entra e decide la sfida. Debutto dal 1' in Serie A e gol al 12' per il classe 2005 Kenan Yildiz. Il secondo tempo di Frosinone-Juventus ha preso una piega difficile per la squadra bianconera. È iniziato con il gol di Baez che ha pareggiato i conti, complicando ulteriormente la situazione per gli uomini di Allegri. La Juventus sotto l'albero di Natale ritrova i tre punti e festeggia il primo gol in Serie A del 18enne Yildiz, autore di una rete da predestinato.