Frosinone-Juventus 1-2 | bianconeri restano in scia all’Inter

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel ‘lunch match’ della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Benito Stirpe’ della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12?, replica Baez al 51?, poi gol decisivo di Vlahovic all’81’. In classifica lasale a quota 40, a -1 d, impegnata stasera in casa con il Lecce. Ilresta fermo a quota 19, in 13/a posizione insieme al Genoa. Lasotto l’albero di Natale ritrova i tre punti e festeggia il primo gol in Serie A del 18enne Yildiz, autore di una rete da predestinato con tanto di festeggiamento alla Del Piero con la ‘linguaccia’. Gli ospiti partono forte e si rendono pericolosi dopo 6 minuti. McKennie scappa a destra e crossa basso in area piccola, Romagnoli con una ...

Proprio dopo il triplice fischio i tre giovani giocatori delsono andati nello ... L'allenatore dellaaveva salutato abbracciando Soulé e Kaio Jorge prima dell'inizio della partita e ...... mentre a chiudere il 2023 sarannoe Roma all'Allianz Stadium sabato sera. PROGRAMMA ...(Dazn, Sky) Sabato 30 dicembre Ore 12:30 - Atalanta vs. Lecce (Dazn) Ore 15:00 - Cagliari vs. ...Come anticipato dal direttore sportivo Angelozzi, ora è ufficiale: Juventus e Frosinone hanno concluso i dettagli per il passaggio di Dean Huijsen in prestito. La cessione sarà formalizzata all'apertu ...La Juventus si impone al Benito Stirpe grazie a due belle reti di Yildiz e Vlahovic, inizialmente tenuto in panchina per scelta tecnica.