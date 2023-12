Frosinone-Juventus 1-2 | bianconeri restano in scia all’Inter

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel ‘lunch match’ della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Benito Stirpe’ della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12?, replica Baez al 51?, poi gol decisivo di Vlahovic all’81’. In classifica lasale a quota 40, a -1 d, impegnata stasera in casa con il Lecce. Ilresta fermo a quota 19, in 13/a posizione insieme al Genoa. Lasotto l’albero di Natale ritrova i tre punti e festeggia il primo gol in Serie A del 18enne Yildiz, autore di una rete da predestinato con tanto di festeggiamento alla Del Piero con la ‘linguaccia’. Gli ospiti partono forte e si rendono pericolosi dopo 6 minuti. McKennie scappa a destra e crossa basso in area piccola, Romagnoli con una ...

Frosinone (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone , dopo una partita equilibrata e ... (ildenaro)

“In quel gol c’è tanta voglia di vincere, aiutare la squadra e far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante passare periodi senza gol, ma io ... (sportface)

Debutto dal 1' in Serie A da sogno per Kenan Yildiz in Frosinone - Juventus : il turco s'inventa un gol passando in mezzo a tre avversari ed esulta ... (247.libero)

di scena aper la diciassettesima giornata di Serie A. Sulle tribune dello stadio Benito Stirpe è stato avvistato anche l'ex direttore generale dei bianconeri Luciano Moggi , ...Debutto dal 1' in Serie A da sogno per Kenan Yildiz in: il turco s'inventa un gol passando in mezzo a tre avversari ed esulta con la linguaccia, come Del ...E’ diventato il marcatore straniero più giovane della storia della Juventus in Serie A con i suoi 18 anni e ... Kenan Yildiz, autore del gol – e che gol – che ha sbloccato la partita a Frosinone è ...La Juventus ha battuto 1-2 il Frosinone allo Stirpe. Dopo la prodezza di Yildiz al 7' (primo gol per lui in Serie A) è arrivato il pareggio di Baez al 51' causato da un errore di Kostic. A decidere la ...