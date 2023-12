Frosinone-Juventus 1-2 | bianconeri restano in scia all’Inter

(Di sabato 23 dicembre 2023) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilnel ‘lunch match’ della 17/a giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Benito Stirpe’ della città ciociara. Al vantaggio bianconero con Yildiz al 12?, replica Baez al 51?, poi gol decisivo di Vlahovic all’81’. In classifica lasale a quota 40, a -1 d, impegnata stasera in casa con il Lecce. Ilresta fermo a quota 19, in 13/a posizione insieme al Genoa. Lasotto l’albero di Natale ritrova i tre punti e festeggia il primo gol in Serie A del 18enne Yildiz, autore di una rete da predestinato con tanto di festeggiamento alla Del Piero con la ‘linguaccia’. Gli ospiti partono forte e si rendono pericolosi dopo 6 minuti. McKennie scappa a destra e crossa basso in area piccola, Romagnoli con una ...

Frosinone (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone , dopo una partita equilibrata e ... (liberoquotidiano)

Frosinone (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone , dopo una partita equilibrata e ... (iltempo)

Debutto dal 1' in Frosinone - Juventus e gol al 12' per il classe 2005 nbsp; Kenan Yildiz : ecco come i tifosi bianconeri hanno reagito alla prodezza ... (247.libero)

... evidentemente troppo carico per il ritorno aanche in virtù della diffida (che ha ... Laera già in vantaggio in virtù della perla di Yildiz al 12', quando l'attaccante turco ha ...Lanon molla: soffre, si fa rimontare e poi vince allo Stirpe contro un ottimo. E così i ragazzi di Massimiliano Allegri , in attesa della partita delle 18, si riportano a una sola ...FROSINONE (ITALPRESS) – Natale con vittoria per la Signora. La Juventus si impone per 2-1 in casa del Frosinone, dopo una partita equilibrata e intensa, specialmente nella ripresa. Al Benito Stirpe ...La Juve di Max Allegri ha perso alcuni preziosi componenti della rosa nella sfida con il Frosinone e, adesso, l’ex allenatore del Milan teme per l’appuntamento con la Roma L’anticipo vinto con il ...