Frosinone - Juve | la furia di Allegri nel finale | cosa è successo

“La squadra ha fatto una buon a partita, a Frosinone aveva vinto solo il Napoli. Non era semplice perché loro sono molto bravi e c’è un ambiente ... ()

Frosinone-Juventus 1-2 - Vlahovic : “Non è stato facile accettare l’esclusione - ma sono tranquillo”

“In quel gol c’è tanta voglia di vincere, aiutare la squadra e far felici i tifosi. Non è facile per un attaccante passare periodi senza gol, ma io ... (sportface)