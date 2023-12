Frosinone-Juve 1-1 LIVE | Baez batte Szczesny | che azione!

Il club bianconero per bocca del Ds Manna ha manifestato la volontà di confermare fino a giugno il baby albiceleste a, insieme agli altri due talenti Barrenechea e Kaio Jorge. Soulè sul ...Esordio da titolare da sogno per il bianconero Kenan Yildiz in- Juventus . Il turco, dopo sei presenze in prima squadra da subentrato, è stato schierato da Allegri per la prima volta da titolare in Serie A. E dopo appena 12 minuti ha ripagato la ...Frosinone, 23 dic. - (Adnkronos) - La Juventus conduce 1-0 sul Frosinone alla fine del primo tempo del 'lunch match' della 17/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Benito Stirpe' ...Il solido asse di mercato tra Juventus e Frosinone sta per aggiornarsi con un nuovo affare. Intervistato da Tuttosport poche ore prima dello scontro diretto dello Stirpe, infatti, il direttore ...