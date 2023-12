Frosinone-Juve 0-1 LIVE | eurogol di Yildiz | bianconeri avanti

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 dicembre 2023) Al Benito Stirpe, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6? Occasione– Verticale per McKennie che scappa via alle spalle della difesa. Cross basso per Milik anticipato al momento del tiro dall’ottima scivolata di Romagnoli. 7? Colpo di testa McKennie – Calcio d’angolo sulla testa di McKennie, che impatta di nuca e manda sopra la traversa. 9? Ancorapericolosa – Milik ...