Frosinone-Juve 0-1 LIVE | Barrenechea velenoso su calcio di punizione

(Di sabato 23 dicembre 2023) Al Benito Stirpe, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6? Occasione– Verticale per McKennie che scappa via alle spalle della difesa. Cross basso per Milik anticipato al momento del tiro dall’ottima scivolata di Romagnoli. 7? Colpo di testa McKennie –d’angolo sulla testa di McKennie, che impatta di nuca e manda sopra la traversa. 9? Ancora...

La Juve ntus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata ... (247.libero)

infortunio muscolare per Alex Sandro al 25? di Frosinone-Juventus e per Allegri c’è subito un cambio forzato. Il terzino brasiliano, oggi schierato ... (sportface)

Guido Angelozzi, direttore sportivo del, ha parlato così prima del match con la: le sue dichiarazioni Guido Angelozzi ha parlato a Dazn prima del fischio d'inizio di. HUIJSEN - "Mancano solo le firma ma c'è già un accordo. Dal primo di gennaio, quando si aprirà il mercato, dovrebbe essere tutto a ...... 'Mancano solo le firme, c'è già un accordo - ha ammesso il ds del- Dal 1° gennaio dovrebbe essere tutto a posto. Un altro giovane molto forte, siamo orgogliosi che lacontinua questa ...Prima da titolare con la Juventus a due giorni dal 25 dicembre. Kenan Yildiz non poteva sperare in un regalo di Natale migliore, scelto da Max Allegri per il tandem d'attacco con Milik nella partita ...A differenza della Juve, però, la squadra allenata da Inzaghi non dovrà ... poi affronterebbero ai quarti di finale il Frosinone la settimana successiva, prima dell’impegno in campionato in casa ...