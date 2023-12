Frosinone-Juve 0-0 LIVE | doppia occasione per i bianconeri | protagonista McKennie

(Di sabato 23 dicembre 2023) Al Benito Stirpe, il match valido per la 17esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Benito Stirpe,si affrontano nel match valido per la 17esima giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – Cominciata. 6?– Verticale perche scappa via alle spalle della difesa. Cross basso per Milik anticipato al momento del tiro dall’ottima scivolata di Romagnoli. 7? Colpo di testa– Calcio d’angolo sulla testa di, che impatta di nuca e manda sopra ...

La Juve ntus è in cerca di riscatto dopo la battuta d'arresto contro il Genoa. Alla squadra di Allegri servono i tre punti per rimanere agganciata ... (247.libero)

... allenatore del, ha parlato a Dazn prima del match con la: ecco che cosa ha detto Eusebio Di Francesco ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del fischio d'inizio diL'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2023/24: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida l'arbitro Mariani. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Per questo, se da una parte ci sarà una Juventus indubbiamente molto forte, dall'altra un Frosinone che l'affronterà comunque senza il minimo timore, perché ben coscio di avere tutte le carte in ...Sorpresa di Natale per Allegri che, con Kean e Chiesa infortunati, lancia Yildiz titolare assieme a Milik, solo panchina per Vlahovic. Rabiot recupera, c'è Alex Sandro invece dell'ex Gatti. McKennie m ...