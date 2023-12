Frosinone | Di Francesco | «Sono dispiaciuto | avevamo ripreso una gara difficile»

(Di sabato 23 dicembre 2023) Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Juventus Eusebio Di, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro la Juventus. SENSAZIONI – «una. Non avevo terzini di ruolo, abbiamo adattato chi c’era a disposizione e lo hanno fatto con disponibilità. Peccato perchè in certe situazioni puoi peccare come nel secondo gol, dove Vlahovic ha fatto un gran gol. Peccato perchè potevamo fare gol, abbiamo avuto un paio di opportunità con Harroui e Soulé. E’ stata una bella partita, giocata nel modo giusto nonostante le difficoltà del primo tempo». DISCORSO ...

