Frontale mortale | l’auto non c’è quasi più | la carneficina continua

(Di sabato 23 dicembre 2023) Un tragico incidente si è verificato ieri mattina poco prima dell’alba in via Polense, nella zona Prenestina di Roma, portando alla morte di un uomo di 61 anni, Maurizio Todesco. La vittima, alla guida della sua Opel Astra, ha tentato un sorpasso pericoloso su una Ford Fiesta, ma la manovra si è rivelata fatale quando ha incontrato una bisarca in arrivo dalla direzione opposta. Il conducente della bisarca, visibilmente sotto shock, ha descritto gli attimi dell’incidente agli agenti del VI Gruppo Torri della polizia locale: «È stato terribile, l’ho visto arrivarmi addosso, ho frenato ma non c’è stato nulla da fare». Dalle prime ricostruzioni, emerge che l’Opel viaggiava a velocità sostenuta quando ha toccato la Fiesta, perdendo il controllo e schiantandosi frontalmente contro la bisarca carica di veicoli. Il forte impatto ha incastratodi Todesco sotto la ...