Francia | 700 dipendenti Airbus intossicati dopo cena natalizia

(Di sabato 23 dicembre 2023) Oltre 700francesi diAtlantic hanno riportato intossicazioniaver preso parte ad unaofferta il 14 dicembre dalla compagnia del gruppopresso la sua sede di Montoir-de-Bretagne, in Bretagna. Lo fa sapere l’azienda sanitaria regionale (Ars) di Loire-Atlantique, che ha aperto un’inchiesta su quell’episodio, mentre non è ancora chiaro che cosa abbia causato l’intossicazione di massa. Creata nel 2022,Atlantic è una consociata del colosso aerospaziale europeoe si occupa della fabbricazione di componenti dei velivoli (aerostrutture). Ha 13.000in cinque Paesi fra Europa, Nord Africa e Nord America.

...di uomini che hanno estratto tonnellate di marmo per poi affrontare con slitte di legno i quasi... non potendolo spostare, ne commissionarono disegni (Francesco I di), repliche (Napoleone), ...Volkswagen ha annunciato un investimento dimilioni di dollari in XPeng - un altro produttore ... cosa potrà ottenere l'inchiesta della Commissione, voluta dalladi Emmanuel Macron e ...Oltre 700 dipendenti francesi di Airbus Atlantic hanno riportato intossicazioni dopo aver preso parte ad una cena natalizia offerta il 14 dicembre dalla compagnia del gruppo Airbus presso la sua sede ...Lo fa sapere l'azienda sanitaria regionale (Ars) di Loire-Atlantique, che ha aperto un'inchiesta su quell'episodio, mentre non è ancora chiaro che cosa abbia causato l'intossicazione di massa. Creata ...