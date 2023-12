Francesco Monte | l’ex tronista di Uomini e Donne è ora un trapper | la sconvolgente trasformazione

... 'i plafond messi a disposizione da Bper per 100 milioni e daPaschi di Siena per 35 milioni, ... In riferimento al settore urbanistico, dell'assessoreDe Santis , tra gli altri progetti, ...Allenatore : Di. JUVENTUS (3 - 5 - 2) : Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, ... ASSISTENTI : Del Giovane - Di. QUARTO UOMO : Minelli. VAR : Marini. AVAR : Pagnotta. ...Francesco Totti ha riunito la sua famiglia (Ilary Blasi esclusa per ovvi motivi) per trascorrere le vacanze di Natale più belle di sempre: circondati dalla neve e dalla magia di Montecarlo. Alloggiano ...La figlia di Ilary Blasi e dell'ex capitano è partita da Roma per trascorrere alcuni giorni speciali nel Principato di Monaco ...